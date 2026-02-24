رئيسة المكسيك: لا خطر على استضافة كأس العالم 2026 ونقدم الضمانات الكاملة

شددت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك على وجود كل الضمانات اللازمة لاستضافة كأس العالم 2026، مؤكدة على عدم وجود أي خطر على الجماهير.

وجاء ذلك بعد أحداث أمنية شهدتها البلاد عقب القبض على زعيم كارتل المخدرات نيميسيو أوسيجيرا المعروف بـ "إل مينشو" ومقتله، والتي تسببت في حواجز طرق وحرائق واشتباكات أمنية، خاصة في ولاية خاليسكو.

وشهدت مدينة جوادالاخارا المكسيكية، المستضيفة لأربع مباريات في كأس العالم 2026، موجة عنف واسعة قبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق البطولة.

وتستضيف المكسيك مباريات البطولة في مكسيكو سيتي ومونتيري ومدينة جوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من مختلف أنحاء العالم.

وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي "الأوضاع تتجه نحو الاستقرار، رغم ظهور بعض الحواجز الجديدة خلال الليل، وقوات الأمن تعمل على حماية السلامة العامة".

وتابعت "نؤكد على وجود كل الضمانات اللازمة لاستضافة كأس العالم، وعدم وجود أي خطر على الجماهير".

وشددت شينباوم " سياسة الحكومة لن تتغير، والهدف هو تحقيق السلام وليس الحرب".

وكان أوضح متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا تتابع الموقف عن كثب وتتواصل بشكل دائم مع السلطات، مشددا على استمرار التعاون مع الجهات الفيدرالية والمحلية للحفاظ على الأمن وعودة الأوضاع لطبيعتها.

وتم تأجيل بعض المسابقات المحلية في المكسيك مباريات كانت مقررة الأحد، بعد هجمات منسقة نفذتها عناصر تابعة للكارتل في أعقاب العملية الأمنية.

وتستضيف المكسيك 13 مباراة من أصل 104 في كأس العالم 2026، بينها أربع مباريات في جوادالاخارا، إلى جانب مباريات تمهيدية قبل انطلاق البطولة يوم 11 يونيو.

وتأتي الاضطرابات الأمنية في المكسيك قبل شهر تقريبا على موعد مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب بوليفيا ضد سورينام في مدينة جوادالاخارا تحديدا والتي تشهد الاضطرابات والتي سيلعب العراق ضد الفائز منها في النهائي.

