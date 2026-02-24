انتهت في الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) الإسماعيلي

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:27

كتب : FilGoal

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي في الجولة الـ 17 ببطولة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يقبع الإسماعيلي في قاع الترتيب برصيد 10 نقاط.

--------------

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 واعتراضات من لاعبي وجهاز سيراميكا كليوباترا بعد صافرة النهاية.

ق 90+16: فاخري لاكاي يهدر ضربة الجزاء

ق 90+13: الحكم محمد عباس قابيل يلغي هدف فاخري لاكاي ويقرر احتساب ضربة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا بسبب لمسة يد.

ق 90+7: جووووول التعاادل للإسماعيلي من ضربة جزاء سددها عبد الكريم مصطفى في شباك محمد بسام.

ق 90+3: علي ماهر مدرب سيراميكا يقرر سحب لاعبيه من الملعب اعتراضا على ركلة الجزاء.

ق 89: ضربة جزاء لصالح الإسماعيلي بعد تدخل من جاستس آرثر تجاه عبد الكريم مصطفى داخل منطقة الجزاء.

ق 87: بطاقة صفراء لطارق العشري مدرب الإسماعيلي بعد اعتراضه على الحكم مطالبا بركلة جزاء إثر تدخل من جاستس آرثر على محمد وجدي لاعب الدراويش.

ق 85: الحكم يقرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تسلل إيريك تراوري الذي مرر الكرة بالرأس لخالد النبريصي.

ق 83: جووووول التعادل للإسماعيلي عن طريق خالد النبريصي بتسديدة على يسار محمد بسام حارس سيراميكا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 3: جووووول الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا عن طريق فخري لاكاي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي الدوري
