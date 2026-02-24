استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(2) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:25
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي متصدر الترتيب، بينما غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
-----------------------
نهاية الشوط الأول
ق44 جووووول مصطفى فتحي يتقدم مجددا
ق32 جووووول التعادل
ق29 هدف غير محتسب لأصحاب الأرض
ق25 جوووول ناصر ماهر يفتتح التسجيل
ق21 بطاقة صفراء لوليد الكرتي ومطالبات بطرده
انطلاق المباراة
نرشح لكم
المساهمة 15.. جوان بيزيرا يسجل سادس أهدافه مع الزمالك في زد من صناعة حامد حمدان.. ناصر ماهر يعتلي صدارة الهدافين بالتسجيل أمام غزل المحلة استراحة الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول استراحة في الدوري المصري - زد (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول التشكيل - 3 تبديلات لـ سيراميكا كليوباترا.. وحمدي أساسي مع الإسماعيلي تشكيل زد - مامامدو با يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكاباكا أساسي التشكيل - حامد حمدان ظهير أيسر مع بيراميدز.. والعرفاوي وإينزا يقودان هجوم المحلة تشكيل الزمالك - عودة إسماعيل للدفاع أمام زد.. وثلاثي هجومي