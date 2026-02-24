استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(2) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:25

كتب : FilGoal

حامد حمدان - بيراميدز

يحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي متصدر الترتيب، بينما غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-----------------------

نهاية الشوط الأول

ق44 جووووول مصطفى فتحي يتقدم مجددا

ق32 جووووول التعادل

ق29 هدف غير محتسب لأصحاب الأرض

ق25 جوووول ناصر ماهر يفتتح التسجيل

ق21 بطاقة صفراء لوليد الكرتي ومطالبات بطرده

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز غزل المحلة
نرشح لكم
المساهمة 15.. جوان بيزيرا يسجل سادس أهدافه مع الزمالك في زد من صناعة حامد حمدان.. ناصر ماهر يعتلي صدارة الهدافين بالتسجيل أمام غزل المحلة استراحة الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول استراحة في الدوري المصري - زد (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول التشكيل - 3 تبديلات لـ سيراميكا كليوباترا.. وحمدي أساسي مع الإسماعيلي تشكيل زد - مامامدو با يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكاباكا أساسي التشكيل - حامد حمدان ظهير أيسر مع بيراميدز.. والعرفاوي وإينزا يقودان هجوم المحلة تشكيل الزمالك - عودة إسماعيل للدفاع أمام زد.. وثلاثي هجومي
أخر الأخبار
المساهمة 15.. جوان بيزيرا يسجل سادس أهدافه مع الزمالك في زد 5 دقيقة | الدوري المصري
من صناعة حامد حمدان.. ناصر ماهر يعتلي صدارة الهدافين بالتسجيل أمام غزل المحلة 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا – إنتر (0)-(0) بودو جليمت.. انطلاق المباراة 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كومباني يزيد الجدل عن مستقبل نيكولاس جاكسون مع بايرن ميونيخ 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مع "هاتريك" سورلوث.. أتلتيكو أول المتأهلين لـ16 أبطال أوروبا برباعية في كلوب بروج 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سبورت: برشلونة يضع خطة لضم كانسيلو نهائيا 51 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيسة المكسيك: لا خطر على استضافة كأس العالم 2026 ونقدم الضمانات الكاملة ساعة | في المونديال
توتنام يعلن عودة مدافعه من هامبورج الموسم المقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد
/articles/524030/مباشر-الدوري-المصري-غزل-المحلة-0-1-بيراميدز-جوووول-أول