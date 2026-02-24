استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(2) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

يحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي متصدر الترتيب، بينما غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

نهاية الشوط الأول

ق44 جووووول مصطفى فتحي يتقدم مجددا

ق32 جووووول التعادل

ق29 هدف غير محتسب لأصحاب الأرض

ق25 جوووول ناصر ماهر يفتتح التسجيل

ق21 بطاقة صفراء لوليد الكرتي ومطالبات بطرده

انطلاق المباراة