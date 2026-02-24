مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة

يحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي متصدر الترتيب، بينما غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

انطلاق المباراة