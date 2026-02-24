مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:25
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي متصدر الترتيب، بينما غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.
انطلاق المباراة
