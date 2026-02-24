انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(3) بيراميدز.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:25
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي متصدر الترتيب، بينما غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
-----------------------
ق91 جووووول فيستون ماييلي
ق75 ربع ساعة أخيرة
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44 جووووول مصطفى فتحي يتقدم مجددا
ق32 جووووول التعادل
ق29 هدف غير محتسب لأصحاب الأرض
ق25 جوووول ناصر ماهر يفتتح التسجيل
ق21 بطاقة صفراء لوليد الكرتي ومطالبات بطرده
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة هدفان ملغيان وضربتا جزاء وانسحاب.. سيراميكا يتراجع للمركز الرابع بتعادل مثير أمام الإسماعيلي الثالث على التوالي.. بيراميدز ينتصر على غزل المحلة بثلاثية السادس على التوالي.. الزمالك يفوز على زد ويتصدر ترتيب الدوري مصطفى رياض "الهداف الأولمبي".. الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية قائمة الاتحاد – غياب أفشة أمام بتروجت للإصابة خامس الهدافين التاريخين للدوري.. وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة