انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(3) بيراميدز.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:25

كتب : FilGoal

حامد حمدان - بيراميدز

يحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي متصدر الترتيب، بينما غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-----------------------

ق91 جووووول فيستون ماييلي

ق75 ربع ساعة أخيرة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جووووول مصطفى فتحي يتقدم مجددا

ق32 جووووول التعادل

ق29 هدف غير محتسب لأصحاب الأرض

ق25 جوووول ناصر ماهر يفتتح التسجيل

ق21 بطاقة صفراء لوليد الكرتي ومطالبات بطرده

انطلاق المباراة

غزل المحلة الدوري المصري بيراميدز
