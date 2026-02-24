استراحة في الدوري المصري - زد (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:22

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك ضد زد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد أمام الزمالك في مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك ضد زد ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة زد أمام الزمالك دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من أحمد صغيري وتصدي رائع من علي لطفي

ق22 جوان بيزيرا يسجل الهدف الأول بعد تسديدة يسارية متقنة

ق12 تسددية صاروخية من عبد الله السعيد وتصدي رائع من علي لطفي

ق5 تسديدة قوية من محمد إسماعيل يتصدى لها علي لطفي حارس مرمى زد

انطلاق المباراة

الزمالك زد الدوري المصري
