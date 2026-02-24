مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) الزمالك.. علي لطفي يتألق
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد أمام الزمالك في مسابقة الدوري.
ويلعب الزمالك ضد زد ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.
لمتابعة مباراة زد أمام الزمالك دقيقة بدقيقة من هنا.
ق12 تسددية صاروخية من عبد الله السعيد وتصدي رائع من علي لطفي
ق5 تسديدة قوية من محمد إسماعيل يتصدى لها علي لطفي حارس مرمى زد
انطلاق المباراة
