انتهت في الدوري المصري - زد (1)-(1) الزمالك.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد أمام الزمالك في مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك ضد زد ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.

نهاية المباراة

ق82 أحمد ربيع يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك بعد تسديدة نتقنة

ق73 رأفت خليل يسجل هدف التعادل لنادي زد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من أحمد صغيري وتصدي رائع من علي لطفي

ق22 جوان بيزيرا يسجل الهدف الأول بعد تسديدة يسارية متقنة

ق12 تسددية صاروخية من عبد الله السعيد وتصدي رائع من علي لطفي

ق5 تسديدة قوية من محمد إسماعيل يتصدى لها علي لطفي حارس مرمى زد

انطلاق المباراة