انتهت في الدوري المصري - زد (1)-(1) الزمالك.. 3 نقاط ثمينة
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد أمام الزمالك في مسابقة الدوري.
ويلعب الزمالك ضد زد ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.
لمتابعة مباراة زد أمام الزمالك دقيقة بدقيقة من هنا.
نهاية المباراة
ق82 أحمد ربيع يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك بعد تسديدة نتقنة
ق73 رأفت خليل يسجل هدف التعادل لنادي زد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40 تسديدة قوية من أحمد صغيري وتصدي رائع من علي لطفي
ق22 جوان بيزيرا يسجل الهدف الأول بعد تسديدة يسارية متقنة
ق12 تسددية صاروخية من عبد الله السعيد وتصدي رائع من علي لطفي
ق5 تسديدة قوية من محمد إسماعيل يتصدى لها علي لطفي حارس مرمى زد
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة هدفان ملغيان وضربتا جزاء وانسحاب.. سيراميكا يتراجع للمركز الرابع بتعادل مثير أمام الإسماعيلي الثالث على التوالي.. بيراميدز ينتصر على غزل المحلة بثلاثية السادس على التوالي.. الزمالك يفوز على زد ويتصدر ترتيب الدوري مصطفى رياض "الهداف الأولمبي".. الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية قائمة الاتحاد – غياب أفشة أمام بتروجت للإصابة خامس الهدافين التاريخين للدوري.. وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة