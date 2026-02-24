كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات.. ومواجهة نارية مرتقبة

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:14

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - سيدات الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات.

وكانت قد اختتمت منافسات ثمن النهائي مساء أمس الإثنين.

وتشهد منافسات ربع النهائي مواجهة نارية مرتقبة بين الأهلي وفريق وادي دجلة.

وكان الأهلي قد تغلب على وادي دجلة الأسبوع الماضي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

وجاءت مواعيد ربع النهائي كالآتي

الجمعة 27 فبراير - الزمالك × سموحة - 8:30 مساء - صالة الزمالك (مباراة 1)

الجمعة 27 فبراير - سبورتنج × المقاولون - 8:30 مساء - صالة سبورتنج (مباراة 2)

الجمعة 27 فبراير - وادي دجلة × الأهلي - 8:30 مساء - صالة المركز الأولمبي (مباراة 3)

الإثنين 2 مارس - راية × دلفي - 9 مساء - صالة المركز الأولمبي بسموحة (مباراة 4)

ويُذكر أن نادي الزمالك تُوج بالنسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الأهلي بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويلعب المتأهل من مباراة 1 لمواجهة الفائز من مباراة 4، بينما الفائز من مباراة 2 يواجه المتأهل من مباراة 3 في نصف النهائي.

كرة طائرة سيدات الأهلي سيدات الزمالك
