تقرير: برشلونة يضع مرموش بديلا لصفقة ألفاريز

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:02

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يضع برشلونة اسم عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ضمن خياراته لتدعيم مركز المهاجم الصريح في الموسم المقبل.

ويتفق ديكو المدير الرياضي مع المدرب هانز فليك على ضرورة التعاقد مع رأس حربة جديد، في ظل صعوبة سوق المهاجمين وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وكشفت صحيفة سبورت أن برشلونة يراقب موقف مرموش عن كثب، بعدما كان ضمن الحسابات منذ تألقه مع آينتراخت فرانكفورت حين أصبح من أبرز هدافي الدوري الألماني.

ويعد جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد الخيار المفضل داخل النادي الكتالوني، لكن يدرك برشلونة أن الصفقة معقدة للغاية.

خاصة مع تمسك ناديه به، واحتمال وصول المطالب المالية إلى 150 مليون يورو، وهو رقم لا ينوي برشلونة الاقتراب منه.

ويشارك مرموش في دقائق قليلة هذا الموسم، رغم ظهوره بشكل جيد كلما حصل على فرصة، كما ابتعد فترة بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية خروجه في الصيف المقبل بحثا عن دور أكبر.

أشار التقرير إلى رؤية فليك أن مرموش يناسب أسلوب برشلونة، بفضل تحركاته وقدرته على اللعب داخل وخارج منطقة الجزاء، إضافة إلى مرونته في شغل أكثر من مركز هجومي.

ويتابع برشلونة تطورات موقف اللاعب تحسبا لطرحه في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة إذا تعثرت صفقة جوليان ألفاريز، وحينها قد يتحول مرموش من خيار بديل إلى أولوية هجومية.

وانتقل الدولي المصري إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 مقابل 75 مليون يورو بطلب من بيب جوارديولا، لكن مشاركاته الأساسية ظلت محدودة في ظل وجود إيرلينج هالاند الذي يعد الخيار الأول في مركز المهاجم.

برشلونة مانشستر سيتي عمر مرموش
