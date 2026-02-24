التشكيل - 3 تبديلات لـ سيراميكا كليوباترا.. وحمدي أساسي مع الإسماعيلي

يستضيف سيراميكا كليوباترا منافسه الإسماعيلي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري.

وتقام المباراة على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

وأجرى علي ماهر المدير الفني لسيراميكا 3 تبديلات عن المواجهة الأخيرة أمام بيراميدز.

دفع بـ كريم الدبيس، ومحمد رضا بوبو، وكريم وليد بدلا من حسين السيد، وعمرو السولية وعمرو قلاوة.

ويغيب قلاوة عن المباراة بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، فيما يجلس السولية وحسين السيد على مقاعد البدلاء.

ويبدأ سيراميكا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - جاستس آرثر - أحمد هاني

الوسط: كريم وليد - محمد رضا "بوبو" - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - إسلام عيسي

الهجوم: فخري لاكاي

أما الإسماعيلي فيبدأ طارق العشري المدير الفني للدراويش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى - أحمد أيمن - محمد نصر - عبد الله محمد

الوسط: محمد سمير - محمد خطاري - إيريك تراوري

الهجوم: مروان حمدي - خالد النبريصي - نادر فرج

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يقبع الإسماعيلي في قاع الترتيب برصيد 10 نقاط.