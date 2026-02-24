تشكيل زد - مامامدو با يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكاباكا أساسي

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

زد

ويلعب الزمالك أمام زد بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل زد لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : محمد ربيعة – عبد الله بكري – أحمد طارق – طارق علاء.

خط الوسط : معط ماجاسا – أحمد الصغيري – محمود صابر - أحمد خالد كباكا – مصطفى سعد

خط الهجوم : سليمان مامادو با.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة مؤقتا.

