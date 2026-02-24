تشكيل زد - مامامدو با يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكاباكا أساسي

ويلعب الزمالك أمام زد بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل زد لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : محمد ربيعة – عبد الله بكري – أحمد طارق – طارق علاء.

خط الوسط : معط ماجاسا – أحمد الصغيري – محمود صابر - أحمد خالد كباكا – مصطفى سعد

خط الهجوم : سليمان مامادو با.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة مؤقتا.