التشكيل - حامد حمدان ظهير أيسر مع بيراميدز.. والعرفاوي وإينزا يقودان هجوم المحلة

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 20:42

كتب : FilGoal

حامد حمدان - بيراميدز

يلعب حامد حمدان في مركز الظهير الأيسر مع بيراميدز أمام غزل المحلة.

ويحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.

ودفع كرونسلاف يورتشيتش بالثلاثي مصطفى فتحي ومروان حمدي ومصطفى زيكو.

بينما دفع علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة بالثنائي عبيدي إينزا ورشاد العرفاوي في الهجوم.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – معاذ عبد السلام - يحيى زكريا.

الوسط: أحمد ياسر – ويليامز صنداي – عبد الرحيم عموري.

الهجوم: عبيدي إينزا – محمود صلاح - رشاد العرفاوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس مرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - حامد حمدان.

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر.

الهجوم: مصطفى فتحي - مروان حمدي - مصطفى زيكو.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي متصدر الترتيب.

بينما غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

