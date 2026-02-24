تشكيل الزمالك - عودة إسماعيل للدفاع أمام زد.. وثلاثي هجومي

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زد.

ويلعب الزمالك أمام زد بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعاد محمد إسماعيل للعب في خط الدفاع بسبب غياب محمود حمدي "الونش" للإصابة.

فيما يتواجد عمر جابر في التشكيل الأساسي للزمالك على حساب محمد إبراهيم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايك – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة مؤقتا.