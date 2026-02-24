كرة سلة - المنتخب الأول يهزم نظيره الأولمبي ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

عاصم مرعي - منتخب مصر كرة سلة

تغلب منتخب مصر للرجال بقيادة أجوستي بوش على المنتخب الأولمبي ضمن الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويقود منتخب مصر الأولمبي، أحمد مرعي المدير الفني لفريق سبورتنج.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة السلة، الفوز على المنتخب الأولمبي، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب، استعدادًا لخوض النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين كرة سلة – جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ ميرال أشرف لاعبة الأهلي كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأول بنتيجة 112-60، وشهد اللقاء، حضور عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وطارق السعيد نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد.

وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة، والتي تضم المنتخب المصري بجانب منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة منتخب مالي يوم الخميس 26 فبراير في تمام الساعة 11 مساء، قبل أن يلتقي نظيره الأنجولي يوم السبت 28 فبراير في التوقيت ذاته.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في النافذة الثانية بمواجهة أوغندا يوم الأحد 1 مارس المقبل، في تمام الساعة 11 مساءً.

وجاءت قائمة منتخب مصر تحت قيادة أجوستي بوش كالآتي:

عمرو الجندي - عاصم مرعي - عمر طارق - أنس أسامة - إيهاب أمين - أحمد عادل دولا - خالد عبد الناصر - باتريك جاردنر - أحمد أبو العلا بيبو - مهاب ياسر - ياسين شيخو - آدم موسى - عمرو زهران - أحمد ياسر ريحان - إبراهيم "بيبو" زهران - إسماعيل مسعود - يوسف رفعت - محمد إبراهيم ميدو - أحمد خانكة - محمد ياسر - أحمد ياسر عبد الوهاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من مجموعات المرحلة الأولى الأربع إلى المرحلة الثانية والأخيرة.

منتخب مصر كرة سلة أجوستي بوش
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة – جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ ميرال أشرف لاعبة الأهلي دوري NBA – فريق نجوم أمريكا يحسم لقب بطل مباراة كل النجوم دوري NBA – داميان ليلارد يفوز بتحدي الثلاثيات للمرة الثالثة في التاريخ كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة سلة - خبر في الجول – على خليفة يدخل دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري لبحث إمكانية ضمه كرة سلة - فوز الأهلي وسبورتنج في دوري السيدات
أخر الأخبار
مع "هاتريك" سورلوث.. أتلتيكو أول المتأهلين لـ16 أبطال أوروبا برباعية في كلوب بروج 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سبورت: برشلونة يضع خطة لضم كانسيلو نهائيا 10 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيسة المكسيك: لا خطر على استضافة كأس العالم 2026 ونقدم الضمانات الكاملة 22 دقيقة | في المونديال
توتنام يعلن عودة مدافعه من هامبورج الموسم المقبل 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (1)-(0) الإسماعيلي.. جووووول الأول 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 28 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) الزمالك.. علي لطفي يتألق 30 دقيقة | الكرة المصرية
تشيلسي ينافس سيتي وليفربول على الحارس المتألق في الدوري الإنجليزي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد
/articles/524019/كرة-سلة-المنتخب-الأول-يهزم-نظيره-الأولمبي-ضمن-الاستعدادات-لتصفيات-كأس-العالم