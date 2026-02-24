كرة سلة - المنتخب الأول يهزم نظيره الأولمبي ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم

تغلب منتخب مصر للرجال بقيادة أجوستي بوش على المنتخب الأولمبي ضمن الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويقود منتخب مصر الأولمبي، أحمد مرعي المدير الفني لفريق سبورتنج.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة السلة، الفوز على المنتخب الأولمبي، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب، استعدادًا لخوض النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأول بنتيجة 112-60، وشهد اللقاء، حضور عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وطارق السعيد نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد.

وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة، والتي تضم المنتخب المصري بجانب منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة منتخب مالي يوم الخميس 26 فبراير في تمام الساعة 11 مساء، قبل أن يلتقي نظيره الأنجولي يوم السبت 28 فبراير في التوقيت ذاته.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في النافذة الثانية بمواجهة أوغندا يوم الأحد 1 مارس المقبل، في تمام الساعة 11 مساءً.

وجاءت قائمة منتخب مصر تحت قيادة أجوستي بوش كالآتي:

عمرو الجندي - عاصم مرعي - عمر طارق - أنس أسامة - إيهاب أمين - أحمد عادل دولا - خالد عبد الناصر - باتريك جاردنر - أحمد أبو العلا بيبو - مهاب ياسر - ياسين شيخو - آدم موسى - عمرو زهران - أحمد ياسر ريحان - إبراهيم "بيبو" زهران - إسماعيل مسعود - يوسف رفعت - محمد إبراهيم ميدو - أحمد خانكة - محمد ياسر - أحمد ياسر عبد الوهاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من مجموعات المرحلة الأولى الأربع إلى المرحلة الثانية والأخيرة.