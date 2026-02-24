عضو المجلس الاستشاري لبيراميدز: طالبنا اتحاد الكرة باستبعاد عبد العزيز السيد من إدارة مباراة غزل المحلة

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 19:58

كتب : FilGoal

الحكم عبد العزيز السيد - الأهلي وغزل المحلة

كشف عمرو غلاب عضو المجلس الاستشاري لنادي بيراميدز عن تقدم النادي باعتراض رسمي لاتحاد الكرة بشأن تعيين الحكم عبد العزيز السيد لإدارة مباراة غزل المحلة من غرفة الفيديو.

ويستعد بيراميدز لمواجهة غزل المحلة على ملعب الأخير بالجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

وقال غلاب عبر المركز الإعلامي للنادي: "طالبنا اتحاد الكرة باستبعاد عبد العزيز السيد من إدارة مباراة غزل المحلة لتكرار أخطائه في الفترة الماضية ضد الفريق، ولأنه من غير المقبول أن يتولى ذات الحكم 5 مباريات من أصل 16 لعبها بيراميدز في الدوري حتى الآن.

وواصل "بيراميدز أوضح في خطابه إلى اتحاد الكرة أن الأمر يبدو غريبا للغاية أن يتولى نفس الحكم مهمة التواجد في غرفة الفيديو خلال 5 مباريات لبيراميدز وفي كل مرة يتسبب في مشلكة، ويرتكب الكثير من الاخطاء التي كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط خلال مشوار المنافسة على الدوري".

وأدار عبد العزيز السيد 5 مباريات لبيراميدز من تقنية الفيديو حتى الآن وجاءت كالتالي:

وادي دجلة وبيراميدز الجولة الأولى

المصري وبيراميدز الجولة الثالثة

بيراميدز وفاركو الجولة الحادية عشرة

بيراميدز والجونة الجولة السادسة عشرة

بالإضافة إلى مباراة الليلة أمام غزل المحلة في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري، على استاد المحلة.

وشدد غلاب: "خلال خطاب النادي لاتحاد الكرة، كشف بيراميدز عن خسارة 6 نقاط بسب الأخطاء الفادحة، وكانت آخر القرارات، تأييد صحة ضربة الجزاء في مباراة الجونة ضد بيراميدز رغم أنها لم تكن صحيحة، بعدما اصطدمت الكرة باليد الداعمة لعلي جبر، واتخذ قرارا منفردا بإعادة ركلة الجزاء التي تصدى لخا حارس بيراميدز بدون سبب، وأثبتت الإعادة أن القرار غير صحيح بالمرة وتسبب ذلك في النعادل بالنهاية وخسارة الفريق لنقطتين إضافيتين، وحتى المباراة الوحيدة التي فاز خلالها بيراميدز معه ضد فاركو شهدت عدة أخطاء فادحة".

وأتم "النادي اختتم خطابه بمطالبة اتحاد الكرة بضرورة مراجعة لجنة الحكام بشأن التعيينات الحكام وما بها من مشاكل عديدة وعلامات استفهام، واستبعاد عبد العزيز السيد من مباراة غزل المحلة وبيراميدز لما تم توضحيه من اخطاء فادحة للحكم".

الدوري المصري بيراميدز عبد العزيز السيد عمرو غلاب
