النحاس لـ في الجول: توليت تدريب الزوراء في وقت صعب.. وأملك عدة عروض داخلية وخارجية

كشف عماد النحاس عن تلقيه عدة عروض تدريبية خلال الفترة المقبلة.

عماد النحاس النادي : الزوراء الزوراء

ورحل النحاس عن تدريب الزوراء العراقي بعد فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وقال النحاس لـFilGoal.com: "أشكر الجميع، وأشكر نادي الزوراء ومجلس إدارة النادي، وأشكر اللاعبين والجماهير وكل شخص ساندني خلال الفترة الماضية، وأنا مسؤول عن الفريق".

وأضاف: "توليت المهمة في ظروف صعبة جدًا لأن نادي الزوراء يبحث عن بطولة منذ 8 مواسم، وهذا الأمر يضع ضغطًا كبيرًا على أي مدرب وعلى اللاعبين والجهاز الفني، لأن كل شخص يريد العودة لمنصات التتويج من جديد".

وأكمل: "بذلت كل جهدي لأعيد الفريق للمنافسة، والحمد لله النتائج لم تكن سلبية مثلما تصور البعض. لعبنا 20 مباراة في جميع البطولات وفزنا في 11، وتعادلنا في 5، وخسرنا 4 مباريات فقط، منها خسارة واحدة في الدوري. هذا يعني أننا سرنا بشكل جيد في الدوري ولا نزال في قلب المنافسة".

وتابع: "فكرة رحيلي بدأت بعد الخروج من دوري أبطال آسيا، وهذا أوجد رغبة لدى الإدارة في تغيير الجهاز الفني. أحترم قرار الإدارة لأن هذا حقهم في النهاية. حدثت جلسة بيني وبينهم واتفقنا على فسخ التعاقد بالتراضي".

وأتم: "لدي عدة عروض من المغرب والجزائر لتدريب فرق هناك، وبالطبع هناك عروض مصرية، وإذا كانت جدية سأفكر فيها، لكن أيضًا أفكر في الحصول على راحة حتى نهاية الموسم، ثم أبدأ في دراسة العروض بشكل جيد للاستقرار على الخطوة المقبلة".