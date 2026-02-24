سباليتي: يلديز بمثابة القائد لنا.. ومباراة جالاتاسراي لن تكون حلما

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 17:54

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - المدير الفني فريق يوفنتوس

شدد لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس على حاجة فريقه لتواجد الجماهير من أجل العودة ضد جالاتاسراي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة جالاتاسراي غدًا الأربعاء على ملعب أليانز في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هناك مباريات تُؤلف ولا تُلعب، يتطلب الأمر مشاركة الجميع ونحن بحاجة إلى قلب جماهيرنا. نعلم أنها لحظة دقيقة، لكن هذه المرة نطلب منهم أن يقفوا بجانبنا لأننا بوجودهم نصبح أقوى".

وواصل: "بالنسبة لنا، يلديز بالفعل قائد، ويمكنك رؤية ذلك من خلال السمات التي يظهرها، هو شخصية حكيمة ويظهر رغبته في البقاء هنا".

وأكمل: "كمجموعة، لا نسلم أحدًا لآراء الآخرين، بل نقتسم كل شيء بالتساوي. كل واحد منا يتحمل نسبة من الانتقادات حتى يصبح العبء أخف على تحمله، ويمكنكم رؤية ذلك في سلوك اللاعبين".

وتابع: "المباراتان المقبلتان لهما نفس الوزن، هما تهديدان جميلان، لكنهما أيضًا تحديان بالقدر ذاته. الآن نركز على مواجهة جالاتاسراي، إنها صعبة، لكن مع جماهيرنا سنحاول أن نفعل كل ما في وسعنا، وحتى النهاية سنبذل كل ما لدينا".

وشدد: "يجب أن نكون نسخة أعمق وأكثر صلابة مقارنة بما قدمناه في الفترة الأخيرة. نعرف قيمتنا ونحتاج إلى التماسك والوحدة، ونؤكد ذلك دائمًا للفريق".

وكشف: "بريمر سيتواجد في قائمتنا ويمكننا استخدامه في المباراة أيضًا، ومثل يلديز هو مصنوع من روح يوفنتوس".

وأردف: "لقد أعدنا ضبط أنفسنا، ونحن في حالة تسمح لنا بلعب المباراة بأفضل ما لدينا. الصعوبات لا تقلل من قيمتك، بل تجبرك على استغلالها".

وأضاف: "الخروج من الموقف يكون دائمًا بأن نكون أنفسنا طوال الوقت. بالنسبة لي، يصبح من السهل أن أذهب وأُظهر لهم تلك المباريات التي لعبناها معًا. نحن نركز على الجوهر وعلى الأشياء الحقيقية التي أظهرنا خلالها أننا قادرون على تسجيل الأهداف".

وأتم: "غدًا لن نعيش حلمًا، بل سنعيش موقفًا استحقيناه. علينا أن نواجهه مع تذكّر كل الجهود المبذولة للوصول إلى هذا المستوى. غدًا هو مكافأة لما قدمناه للوصول إلى هذه النقطة".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جالاتاسراي على ملعبه بخمسة أهداف مقابل هدفين.

يوفنتوس دوري أبطال أوروبا لوشيانو سباليتي
