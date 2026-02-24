لابورتا: حاولت إعادة ميسي في 2023 ولكنه اختار إنتر ميامي

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق والمرشح الحالي لرئاسة النادي عن محاولته إعادة ميسي للفريق خلال عام 2023.

وقال لابورتا في حوار مع قناة كاتالونيا الثانية: "حاولنا إعادة ميسي لبرشلونة في 2023 ولكن لم ينجح الأمر، لقد فضلوا الذهاب إلى إنتر ميامي لأسباب عدة".

وواصل "أنا لا أتخذ القرارات نيابة عن أحد وميسي من اتخذ قرار الذهاب لإنتر ميامي، وهذا أمر نحترمه ولم نوجه له أي انتقاد وأعتقد أن ميسي قدم كثيرا لبرشلونة، والنادي قدم له الكثير أيضا".

وتابع "كانت العلاقة متوترة مع ميسي لأننا لم نكن قد جددنا العقد وأنا مقتنع من أنه كان يريد التجديد، ولكن أيضا من المؤكد أن محيطه كان يرى إنه إن لم يجدد فالذهاب إلى باريس سان جيرمان ليس خيارا يرفضونه، وحينها كان عرضهم مغريا جدا".

وأضاف "لقد حاولنا تجديد عقد ميسي ولكننا رأينا أن اقتصاد برشلونة لم يكن قادرا على تحمل ذلك القرار".

ورحل ميسي عن برشلونة في عام 2020 وانضم لباريس سان جيرمان قبل أن ينضم فيما بعد لإنتر ميامي الأرجنتيني.