لويس إنريكي: سنواجه لحظات صعبة ضد موناكو.. ونريد اللعب بنفس طريقة الذهاب

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن فريقه سيواجه لحظات صعبة خلال مواجهة موناكو.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو غدا الأربعاء في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قد تعتقدون أن مباريات محددة ستكون سهلة، ولكن هذا لا يتماشى مع الواقع. بدأنا مباراة ميتز بشكل رائع وبلاعبين لم يشاركوا كثيرا مثل الآخرين، وهو أمر مهم لثقتنا".

وواصل: "نحن واثقون بأنفسنا، ولكن مباراة الغد ستكون مختلفة. لقد حصلنا على نتيجة إيجابية في الذهاب، ولكن موناكو لا يملك ما يخسره، ولذلك نريد أن نكون واعين بأن المباراة سيكون بها لحظات صعبة".

وأكمل: "من الصعب أن نعرف من سيكون الأفضل. موناكو حصل على نتيجة رائعة بالنسبة لنا ضد لانس، ولكننا بحاجة للهدوء. نعرف قدر صعوبة اللعب في تلك البطولة، ولكن من المهم أن نصنع الأجواء الانتصارية".

وأضاف: "الجماهير واثقة ولكنها واعية لأن تلك المباراة خاصة وصعبة. أحد الفريقين سيتأهل والآخر سيخرج مع نهاية المباراة. علينا إدارة المباراة ولحظاتها الكبرى التي ستكون صعبة، ولكن علينا أن نستمر في دوري أبطال أوروبا".

وشدد: "هذه مسابقة مختلفة، ولكن بعد المباراة سيخرج أحد الفريقين. تلك المباراة ستكون خادعة، لأن موناكو سيبدأ المباراة متأخرا في النتيجة، ولكن علينا أن نعرف مدى صعوبتها، وجماهيرنا تعرف ذلك. أفضل طريقة لإدارة اللحظات الصعبة هي أن نلعب بطريقتنا الطبيعية، وأن نحتفظ بالكرة ونضغط بنفس الطريقة عندما لا نملكها".

وأتم: "عادة عندما نكون سيئين جدا في أول 20 دقيقة ينتهي الأمر بكارثة، ولكن خلال الموسم الماضي والموسم الحالي أظهرنا أننا يمكننا تخطي تلك اللحظات. أهم شيء هو أن نعرف كيف نسيطر على طريقة لعبنا. أفضل طريقة للعب مباراة الغد هي أن نلعب كما لعبنا في الذهاب. نريد أن نفوز بتلك المباراة وأن نستحق الفوز بها".

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موناكو لويس إنريكي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
