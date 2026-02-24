مؤتمر أربيلوا: يويفا لديه فرصة في الواقع أمام بريستياني لمكافحة العنصرية 

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 16:24

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد

أوضح ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد أن أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرصة لمكافحة العنصرية في أرض الواقع.

ويحل بنفيكا ضيفا على ريال مدريد في إياب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد لقاء الذهاب الذي شهد أحداثا مثيرة.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "لم نتحدث في غرفة الملابس عن جيانلوكا بريستياني، لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرصة للقيام بأكثر من مجرد ترك الأمر كشعار ولافتة قبل المباريات".

وأضاف "فينيسيوس جونيور يركز على تقديم أداء رائع، اللاعب أظهر شجاعة وشخصية قوية والقتالية لإثبات أنه واحد من الأفضل في العالم، لا أعرف كيف سيكون رد فعل أي شخص آخر في موقفه".

وأكمل "تبرير مورينيو لاحتفال فينيسيوس؟ أعتقد أن فينيسيوس سجل هدفا جميلا في مباراة الذهاب وأن ما يفعله لا يبرر أبدا أي فعل عنصري".

وشدد "غياب مورينيو؟ أنا أركز على المباراة، لن تكون المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك لجوزيه في مسيرته، أتوقع أن بنفيكا سيكون قويا وسيجعل الأمور صعبة علينا".

وتابع "لن أعلق على كلمات لابورتا بشأن قضية نيجريرا، بالنسبة لي هي أكبر فضيحة ولم تحل حتى الآن".

وأكمل "كيليان مبابي جاهز للعب وتدرب لعدة أسابيع، الجهد الذي يبذله مهم جدا، هو قادر على تغيير مجرى المباريات، أي مدافع يعلم أنه يستطيع تحديد نتيجة المباراة بأي حركة واحدة".

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

