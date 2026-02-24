مؤتمر كورتوا: معاقبة بريستياني أمر رائع.. ولا يمكن تبرير أي فعل بسبب احتفال لاعب

أشاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بقرار إيقاف جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بشكل مؤقت.

ويحل بنفيكا ضيفا على ريال مدريد في إياب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد لقاء الذهاب الذي شهد أحداثا مثيرة.

وقال الحارس البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: "معاقبة جيانلوكا بريستياني؟ هذه لحظة رائعة لوضع حد لهذه الأمور، نحن نعلم ما قاله فينيسيوس جونيور لنا، قد حدث هذا مرات عديدة في كرة القدم، ويجب أن نوقفه الآن".

وأضاف "إهانة بريستياني للمثليين أمر خطير بنفس القدر لأنها إهانات، لا يمكننا أبدا قبول ذلك، الإهانة قوية بنفس الدرجة، إذا لم يغط فمه حينها، فيمكننا فقط أن نتخيل ما قاله".

وتابع "مورينيو هو مورينيو، كمدرب ستدافع دائما عن فريقك، لكن ما يزعجني هو استخدام احتفال فينيسيوس ضده، لأنه عندما نستقبل أي هدف يكون الاهتمام مضاعفا، لايمكننا تبرير فعل يشتبه بأنه عنصري بسبب احتفال لاعب".

وأتم "معاقبة تغطية الفم أثناء الكلام؟ نعم، إذا كان ذلك سيساعد في منع الإهانات العنصرية، فهو أمر إيجابي، ليس لدي أي مشكلة في ذلك".

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.