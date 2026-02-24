4 محترفات ضمن قائمة منتخب مصر للسيدات استعدادا لأمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات قائمة اللاعبات المنضمات للمعسكر المغلق، الذي ينطلق يوم الأربعاء استعدادا لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب الشهر المقبل.

وتتجمع اللاعبات في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بقيادة محمد كمال المدير الفني الجديد.

وضمت القائمة 30 لاعبة، من بينهن 4 محترفات بالخارج، هن: ليلى شريف البحيري (نورشيلاند الدنماركي)، دنا ندى (الدوري الأمريكي للجامعات)، نادية صوان (الدوري الكندي للجامعات)، وسارة عصام (هال سيتي الإنجليزي).

كما ضمت القائمة أيضاً اللاعبات: مها الدمرداش، نادين غازي، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة عصام، منة طارق، ثريا أشرف، إيمان حسن (الأهلي)، وحبيبة صبري، أميرة محمد، ياسمين عبد العزيز، مهيرة علي، حلا مصطفى، نور عبد الواحد، حبيبة بكتاش، يارا صبري ( مسار)، وفرح سمير، منار السيد، جوي عماد (وادي دجلة)، سالي منصور، سمر عادل (البنك الأهلي)، ندى عماد (بيراميدز)، تغريد الشحات (المقاولون العرب)، عبير حجاج (بالم هيلز)، يارا ياسر (رع)، وإلهام عيد (زد).

وجاءت قرعة أمم إفريقيا للسيدات كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجزائر - السنغال - كينيا.

المجموعة الثانية: جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - تنزانيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - زامبيا - مصر - مالاوي.

المجموعة الرابعة: غانا - الكاميرون - مالي - كاب فيردي.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخب سيدات مصر في للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ عام 2016.