إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 14:54

كتب : FilGoal

شعار قناة أون سبورت

أعلنت قنوات أون سبورت إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس.

وتبث القناتين على تردد 11977 رأسي، معامل الترميز 27500.

وستبثّ القناتان بشكلٍ دائم، وليستا مقتصرتين فقط على شهر رمضان الذي تُقام فيه مباريات الدوري في الموعد نفسه.

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يرفض عقوبات الرابطة ضد الفريق في مباراة وادي دجلة عقوبات الجولة 18 من الدوري المصري.. لفت نظر للإسماعيلي ومنع جماهيره رئيس الإسماعيلي: لما لا يقام الدوري الموسم المقبل على مجموعتين؟ توقفت المباراة 10 دقائق.. دجلة يزيد أوجاع الإسماعيلي بفوز بثنائية

ومن المقرر أن تبث قناة أون سبورت بلس مباراة سيراميكا كليوباترا ومنافسه الإسماعيلي الليلة.

وستقام المباراة في الجولة 19 من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.

ويتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 10 نقاط.

وعلى الجانب الآخر ستبث مباراة حرس الحدود أمام إنبي في الجولة ذاتها.

أون سبورت الإسماعيلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
بقيمة 5 ملايين جنيه.. اتحاد الكرة يقرر صرف مرتبات الحكام عن يناير الماضي حكايات في الجول - عزة وحيد.. لاعبة سابقة وحكم ساحة وأخصائية تأهيل وإصابات مواعيد مباريات الثلاثاء 24 فبراير.. الزمالك وبيراميدز وسيراميكا وأبطال أوروبا قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد مدرب سموحة: هدف الأهلي جاء من خطأ متكرر في دفاعنا لعدم وجود صحفيين.. إلغاء مؤتمر توروب بعد مباراة سموحة مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون
أخر الأخبار
تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كورتوا: معاقبة بريستياني أمر رائع.. ولا يمكن تبرير أي فعل بسبب احتفال لاعب 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
4 محترفات ضمن قائمة منتخب مصر للسيدات استعدادا لأمم إفريقيا 56 دقيقة | رياضة نسائية
إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس ساعة | الدوري المصري
مدرب جيرونا يعلن عودة عز الدين أوناحي للملاعب ساعة | الدوري الإسباني
فيران توريس: علينا عدم الاعتماد كثيرا على بيدري ساعة | الدوري الإسباني
بقيمة 5 ملايين جنيه.. اتحاد الكرة يقرر صرف مرتبات الحكام عن يناير الماضي 2 ساعة | الدوري المصري
فونت: لابورتا يعيش في عالم موازي مثل ترامب.. وعلينا عدم التعاون مع ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد
/articles/524007/إطلاق-قناتي-أون-سبورت-بلس-وماكس