إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 14:54
كتب : FilGoal
أعلنت قنوات أون سبورت إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس.
وتبث القناتين على تردد 11977 رأسي، معامل الترميز 27500.
ومن المقرر أن تبث قناة أون سبورت بلس مباراة سيراميكا كليوباترا ومنافسه الإسماعيلي الليلة.
وستقام المباراة في الجولة 19 من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.
ويتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 10 نقاط.
وعلى الجانب الآخر ستبث مباراة حرس الحدود أمام إنبي في الجولة ذاتها.
