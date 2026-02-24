فيران توريس: علينا عدم الاعتماد كثيرا على بيدري

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 14:29

كتب : FilGoal

بيدري

حذر فيران توريس لاعب برشلونة من الاعتماد كثيرا على زميله بيدري بسبب تأثر الفريق عندما يغيب.

وقال اللاعب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا يجب أن نعتاد كثيرا على الاعتماد على بيدري، لأن الفريق يفتقده كثيرا عندما لا يكون متاحا لنا".

وأتم "بيدري يقدم لنا الكثير، ويظهر أثر غيابه بشكل كبير عندما لا يكون في الملعب".

وغاب بيدري عن برشلونة في 13 مباراة خلال الموسم الحالي.

وتمكن برشلونة في تلك المباريات من الفوز في 9 مباريات، وخسر في 3 مباريات وتعادل مرة واحدة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 26 مباراة مع الفريق الكتالوني في الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.

برشلونة الدوري الإسباني بيدري
نرشح لكم
مدرب جيرونا يعلن عودة عز الدين أوناحي للملاعب فونت: لابورتا يعيش في عالم موازي مثل ترامب.. وعلينا عدم التعاون مع ريال مدريد أثلتيك: أورلاندو سيتي في مفاوضات متقدمة لضم جريزمان بيدري: لامين يامال تخلى عن تشغيل الموسيقى بسبب رمضان ريال مايوركا يعلن إقالة أراساتي خلال أيام.. حمزة عبد الكريم يحصل على تصريح العمل لبدء اللعب مع برشلونة الثامنة على التوالي.. أولمو يحقق رقما شخصيا منذ انضمامه إلى برشلونة تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة
أخر الأخبار
مؤتمر أربيلوا: يويفا لديه فرصة في الواقع أمام بريستياني لمكافحة العنصرية  7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كورتوا: معاقبة بريستياني أمر رائع.. ولا يمكن تبرير أي فعل بسبب احتفال لاعب 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
4 محترفات ضمن قائمة منتخب مصر للسيدات استعدادا لأمم إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس ساعة | الدوري المصري
مدرب جيرونا يعلن عودة عز الدين أوناحي للملاعب ساعة | الدوري الإسباني
فيران توريس: علينا عدم الاعتماد كثيرا على بيدري 2 ساعة | الدوري الإسباني
بقيمة 5 ملايين جنيه.. اتحاد الكرة يقرر صرف مرتبات الحكام عن يناير الماضي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد
/articles/524005/فيران-توريس-علينا-عدم-الاعتماد-كثيرا-على-بيدري