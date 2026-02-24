فيران توريس: علينا عدم الاعتماد كثيرا على بيدري
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 14:29
كتب : FilGoal
حذر فيران توريس لاعب برشلونة من الاعتماد كثيرا على زميله بيدري بسبب تأثر الفريق عندما يغيب.
وقال اللاعب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا يجب أن نعتاد كثيرا على الاعتماد على بيدري، لأن الفريق يفتقده كثيرا عندما لا يكون متاحا لنا".
وأتم "بيدري يقدم لنا الكثير، ويظهر أثر غيابه بشكل كبير عندما لا يكون في الملعب".
وغاب بيدري عن برشلونة في 13 مباراة خلال الموسم الحالي.
وتمكن برشلونة في تلك المباريات من الفوز في 9 مباريات، وخسر في 3 مباريات وتعادل مرة واحدة.
وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 26 مباراة مع الفريق الكتالوني في الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.
نرشح لكم
مدرب جيرونا يعلن عودة عز الدين أوناحي للملاعب فونت: لابورتا يعيش في عالم موازي مثل ترامب.. وعلينا عدم التعاون مع ريال مدريد أثلتيك: أورلاندو سيتي في مفاوضات متقدمة لضم جريزمان بيدري: لامين يامال تخلى عن تشغيل الموسيقى بسبب رمضان ريال مايوركا يعلن إقالة أراساتي خلال أيام.. حمزة عبد الكريم يحصل على تصريح العمل لبدء اللعب مع برشلونة الثامنة على التوالي.. أولمو يحقق رقما شخصيا منذ انضمامه إلى برشلونة تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة