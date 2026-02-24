فيران توريس: علينا عدم الاعتماد كثيرا على بيدري

حذر فيران توريس لاعب برشلونة من الاعتماد كثيرا على زميله بيدري بسبب تأثر الفريق عندما يغيب.

وقال اللاعب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا يجب أن نعتاد كثيرا على الاعتماد على بيدري، لأن الفريق يفتقده كثيرا عندما لا يكون متاحا لنا".

وأتم "بيدري يقدم لنا الكثير، ويظهر أثر غيابه بشكل كبير عندما لا يكون في الملعب".

وغاب بيدري عن برشلونة في 13 مباراة خلال الموسم الحالي.

وتمكن برشلونة في تلك المباريات من الفوز في 9 مباريات، وخسر في 3 مباريات وتعادل مرة واحدة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 26 مباراة مع الفريق الكتالوني في الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.