بقيمة 5 ملايين جنيه.. اتحاد الكرة يقرر صرف مرتبات الحكام عن يناير الماضي

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 14:09

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء صرف مبلغ 5 ملايين جنيه، قيمة مستحقات الحكام والمساعدين عن شهر يناير الماضي.

وذلك لكافة الدرجات المختلفة، وفقا لبيان اتحاد الكرة عبر موقعه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام مجلس إدارة الاتحاد بسداد المستحقات المالية للحكام بصورة منتظمة.

بالإضافة إلى حرصه على توفير الاستقرار اللازم لمنظومة التحكيم.

إلى ذلك، كشف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب جولته في محافظات الصعيد قبل أيام.

وقال رويز عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "نعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على اللامركزية، والنزول إلى أرض الواقع، بدأنا في الإسكندرية وبورسعيد، ونواصل العمل في محافظات الصعيد، لأن تطوير التحكيم لا يجب أن يقتصر على منطقة بعينها، بل يشمل كل أنحاء مصر".

أضاف "هدفنا هو تقييم الحكام ميدانيًا، والوقوف على مستواهم الفني والبدني عن قرب، مع وضع برامج تدريبية مخصصة لكل حكم وفق احتياجاته.. نحن لا نبحث فقط عن التطوير، بل عن صناعة جيل جديد من الحكام القادرين على تمثيل مصر قارياً ودولياً".

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن المحاضرين الفنيين تم توزيعهم على عدة محافظات لنقل أحدث التعديلات في قانون اللعبة وتوحيد معايير التقييم، لافتًا إلى أن توحيد المعايير عنصر أساسي في نجاح المنظومة، لذا حرصنا على تكثيف المحاضرات العملية والنظرية، وإجراء اختبارات بدنية دقيقة لضمان الجاهزية الكاملة للحكام.

وأتم: "الصعيد يملك طاقات واعدة، ودورنا هو اكتشاف هذه المواهب ومنحها الفرصة الحقيقية.. تطوير التحكيم في كل شبر من مصر هو استثمار مباشر في مستقبل الكرة المصرية".

