فونت: لابورتا يعيش في عالم موازي مثل ترامب.. وعلينا عدم التعاون مع ريال مدريد

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 13:50

كتب : FilGoal

فيكتور فونت - مرشح الرئاسة في إنتخابات برشلونة

هاجم فيكتور فونت المرشح على رئاسة نادي برشلونة منافسه جوان لابورتا وشبهه بدونالد ترامب رئيس أمريكا.

وقال فونت للصحفيين: "جوان لابورتا يعيش في عالم موازي، هناك الكثير من التشابهات بينه وبين دونالد ترامب".

وأضاف "علينا أن تكون علاقتنا مع ريال مدريد منافسة رياضية دون قبول أي مساعدات مباشرة".

وتابع "القرارات السابقة مثل التعاون مع ريال مدريد في السوبر ليج كان خطأ، ذلك يظهر أنه لا يمكن الوثوق بمدريد كحليف، فهو خصمنا منذ الأزل، وعلينا فعل عكس ما يفعلونه".

وأنهى حديثه قائلا: "يمكن التعاون مع أندية أوروبية كبرى للدفاع مع مصالح مشتركة، لكن ليس ريال مدريد أبدا".

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.

يتولى رافائيل يوستي نائب الرئيس الحالي، أعمال رئاسة النادي بدلا من لابورتا، وجوزيب كوبيلس نائبًا للرئيس وأمينًا للسر، وألفونس كاسترو أمينًا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.

وينص قانون الرياضة الإسباني على إجبار 6 أعضاء من مجلس إدارة النادي على التقدم باستقالتهم قبل الدعوة للانتخابات وعلى رأسهم رئيس النادي خوان لابورتا.

ويجب أن يتقدم كل شخص سيترشح للانتخابات باستقالته إذا رغب في الترشح من جديد.

ويتولى لابورتا رئاسة برشلونة منذ عام يوليو من عام 2021.

