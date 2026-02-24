فونت: لابورتا يعيش في عالم موازي مثل ترامب.. وعلينا عدم التعاون مع ريال مدريد

هاجم فيكتور فونت المرشح على رئاسة نادي برشلونة منافسه جوان لابورتا وشبهه بدونالد ترامب رئيس أمريكا.

وقال فونت للصحفيين: "جوان لابورتا يعيش في عالم موازي، هناك الكثير من التشابهات بينه وبين دونالد ترامب".

وأضاف "علينا أن تكون علاقتنا مع ريال مدريد منافسة رياضية دون قبول أي مساعدات مباشرة".

وتابع "القرارات السابقة مثل التعاون مع ريال مدريد في السوبر ليج كان خطأ، ذلك يظهر أنه لا يمكن الوثوق بمدريد كحليف، فهو خصمنا منذ الأزل، وعلينا فعل عكس ما يفعلونه".

وأنهى حديثه قائلا: "يمكن التعاون مع أندية أوروبية كبرى للدفاع مع مصالح مشتركة، لكن ليس ريال مدريد أبدا".

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.