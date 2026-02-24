إحالة أشرف حكيمي للمحاكمة بتهمة الاغتصاب.. والمغربي يرد

ذكرت إذاعة فرانس إنفو أن المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان سيخضع للمحاكمة بتهمة الاغتصاب.

وكان مكتب المدعي العام في نانتير غرب باريس قد فتح تحقيقا في 2023 بعد توجيه اتهام بالاغتصاب ضد حكيمي من قبل فتاة كانت تبلغ من العمر آنذاك 24 عاما.

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن النيابة العامة في نانتير طالبت بإحالة حكيمي للمحكامة الجنائية للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب تعود إلى 25 فبراير 2023.

ردا على ذلك، قال أشرف حكيمي عبر حسابه الشخصي على إكس: "اليوم، يكفي اتهام بالاغتصاب لتبرير إقامة محاكمة، رغم أنني أنكر ذلك وكل الأدلة تثبت أنه غير صحيح".

وأضاف "هذا الظلم لا يطال الأبرياء فحسب، بل يمس أيضًا الضحايا الصادقين. أنا أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، التي ستتيح خروج الحقيقة إلى العلن".

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

وتصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن لمدة 15 عاما.

في أغسطس الماضي، قالت فاني كولين محامية أشرف حكيمي عبر راديو مونت كارلو: "النيابة العامة تقوم بدورها، لكنني ملمة بالقضية وأوكد وجود ادلة كثيرة تبرئ حكيمي، وسيكون دور الدفاع تقديمها".

وأضافت "سنناضل في هذه القضية حتى النهاية لكشف الحقيقة. أشرف حكيمي لم يقل ولم يفعل شيئا على الإطلاق وليس لديه ما يلام عليه".

وانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر الإيطالي.

ولعب حكيمي خلال مسيرته لأندية ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وإنتر، وباريس سان جيرمان.