قطع طريق إنتر.. تقرير: يوفنتوس مع ماكيني على تجديد عقده

توصل نادي يوفنتوس إلى اتفاق مع لاعبه ويستون ماكيني على تجديد عقده.

وينتهي عقد ماكيني بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن يوفنتوس توصل لاتفاق مع ويستون ماكيني لتجديد عقده حتى 2030 مع زيادة في راتبه السنوي.

ووفقا للصحيفة، فإن اللاعب الأمريكي سيحصل على 4 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية في الفترة الماضية أن إنتر كان قد فتح طرق اتصال مع وكلاء اللاعب لبحث إمكانية ضمه دون مقابل في الصيف المقبل، إلا أن يوفنتوس قطع الطريق على غريمه.

وتعاقد يوفنتوس مع ماكيني قادما من شالكة الألماني في صيف 2017 مقابل 21 مليون يورو.

وخرج ماكيني معارا إلى ليدز يونايتد لمدة 6 أشهر في شتاء 2023 قبل أن يستقر مجددا في نادي مدينة تورينو.

وخاض ماكيني 36 مباراة مع البيانكونيري في الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر ماكيني
