يد - يحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 للدوري الفرنسي

اختير الدولي المصري يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد يحيى خالد كأفضل ظهير أيمن في الجولة 17.

وذلك بعد تألقه أمام فريق أكس حين سجل 8 أهداف وصنع 4، قبل أن تنتهي المباراة بفوز فريقه 32-28.

مما يعني مساهمته في 12 هدفا من أصل 32 سجلها فريقه.

هذا الأداء جعله يحصد جائزة رجل المباراة أيضا.

ويواصل يحيى تألقه مع سان جيرمان هذا الموسم، على صعيد الدوري ودوري أبطال أوروبا.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري برصيد 33 نقطة رفقة نانت الذي لعب مباراة أكثر.