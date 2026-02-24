أثلتيك: أورلاندو سيتي في مفاوضات متقدمة لضم جريزمان

وصل نادي أورلاندو سيتي الأمريكي إلى مفاوضات متقدمة مع أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد للتعاقد معه.

وبحسب أثلتيك، فإن أورلاندو سيتي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب الفرنسي لضمه، وذلك بعد تواجد ريكاردو موريرا المدير الرياضي للنادي في مدريد للتفاوض معه.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع أتلتيكو مدريد في 2027.

وخاض المهاجم 35 مباراة مع الروخيبلانكوس خلال الموسم الجاري، وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصنع هدفين آخرين.

وإجمالا، فإن جريزمان لعب 480 مباراة مع أتلتيكو مدريد، وسجل 210 هدفا وصنع 95 آخرين.

وأشاد دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بجريزمان قائلا خلال المؤتمر الصحفي قبل كلوب بروج: "جريزمان مثل كوكي، لاعب تاريخي ولديه حضور مهم ولن يتخلى عن مركزه حتى نهاية الموسم، إنهما مهمان جدا للفريق سواء لعبا 20 أو 60 أو 90 دقيقة".

وحصل جريزمان على بطولة الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني رفقة أتلتيكو مدريد.

وتوج بجائزة أفضل لاعب في أتلتيكو مدريد عام 2016، والأفضل في الدوري الإسباني موسم 2015-2016.