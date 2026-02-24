بعد الخسارة من أهلي جدة.. ضمك يصدر بيانا ناريا بشأن أخطاء الحكام

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 12:30

كتب : FilGoal

ضمك

أبدت إدارة نادي ضمك السعودي استياءها من القرارات التحكيمية التي رافقت مواجهة الفريق أمام أهلي جدة، وذلك في بيان شديد اللهجة.

وانتصر أهلي جدة على ضمك بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري السعودي.

واعتبر النادي أن بعض الحالات كان لها تأثير مباشر في مجريات اللقاء ونتيجته.

فقد شهدت المباراة إلغاء هدفين لضمك.

وجاء بيان ضمك على النحو التالي:

تبدي إدارة نادي ضمك استياءها وأسفها الشديدين خيال الضرر الذي لحق بالفريق نتيجة الأخطاء التحكيمية التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة مباراته أمام أهلي جدة، حيث تم إلغاء هدفين للفريق بداعي وجود مخالفات، إلى جانب التغاضي عن حالات خشونة متكررة من قبل الفريق المنافس في قرارات أثارت استغراب إدارة النادي ومحبيه.

ترى الإدارة أن هذه الأخطاء التحكيمية حرمت الفريق من نقاط مستحقة في سلم الترتيب وأسهمت في فقدانه نتيجة إيجابية كانت كفيلة بتعزيز موقعه في الجدول. الأمر الذي انعكس سلبا على مساره في الدوري وأضر بطموحاته المشروعة وتطلعات جماهيره.

تطالب إدارة نادي ضمك لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمراجعة هذه الحالات بشكل جاد ومسؤول، والعمل على عدم تكرارها مستقبلا، مع التأكيد على أهمية تكليف حكام يتمتعون بالكفاءة والخبرة فيما تبقى من مباريات الموسم.

في الوقت ذاته تؤكد الإدارة دعمها الكامل للحكام السعوديين، وأن اعترافها ينصب على الأخطاء التحكيمية ذاتها، دون النظر إلى اسم الحكم أو جنسيته، انطلاقا من حرصها على ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

تعلن إدارة نادي ضمك عزمها التقدم بخطاب رسمي إلى لجنة الحكام، يتضمن كافة الحالات التي ترى أنها أثرت على نتيجة المباراة، وذلك للمطالبة بتفسير واضح ومباشر، وضمان حفظ حقوق النادي وفق الأطر النظامية المعتمدة.

ويحتل ضمك المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، ويصارع على النجاة من الهبوط.

