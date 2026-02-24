مدرب الأخدود: كنا نستحق ركلة جزاء أمام الفتح.. ولا أحد يمكنه إقناعي عكس ذلك 

شدد ماريوس سوموديكا المدير الفني للأخدود على أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الفتح.

وعاد الفتح مجددا إلى طريق الانتصارات بالفوز على الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

وقال سوموديكا للصحفيين: "لا أحد يستطيع أن يقنعني بأن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لفريقي غير صحيحة أمام الفتح، خاصة وأن لي 25 عاما من الخبرة في مجال التدريب".

وأضاف "على جميع لاعبي الفريق والنادي بأن يدركوا أنهم يخوضون معركة حقيقية للحصول على نقاط كل مباراة، لأن جميع الفرق تريد الفوز".

وأكمل "خسرنا بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لفريقنا".

وأنهى حديثه قائلا: "فريقي لم يدخل بكامل تركيزه خلال الشوط الثاني، الفتح تفوق علينا في الأداء، وهذا سبب خسارتنا للمباراة".

وعاد فريق البرتغالي جوزيه جوميز مرة أخرى للانتصارات بعد ظل 8 مباريات متتالية دون تحقيق الفوز.

وخسر الفتح 4 مباريات وتعادل مثلهم.

ويعود الفوز الأخير للفتح إلى الجولة 15 عندما انتصر على الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفتح للنقطة 27 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الأخدود عند النقطة العاشرة في المركز الـ 17 أي قبل الأخير.