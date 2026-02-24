منتخب السعودية يختار ملاعب أسباير استعدادا لمواجهة مصر

تحتضن ملاعب إسباير في الدوحة تدريبات المنتخب السعودي خلال معسكره في قطر من 22 مارس المقبل إلى الـ 30 منه، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة مصر في 26 مارس على استاد أحمد بن علي، ثم مواجهة صربيا يوم 30 من الشهر نفسه.

وأوضح التقرير أن الفرنسي هيرفي رينار مدرب الأخضر يدرس الخيارات الفنية المتاحة قبل اعتماد قائمته خلال فترة التوقف الدولي.

وشهدت الفترة الماضية تحركات مكثفة من الجهاز الفني المساعد لرينار في مختلف مناطق السعودية، عبر اجتماعات مباشرة مع اللاعبين المرشحين لتمثيل الأخضر في كأس العالم 2026.

وتركزت الاجتماعات على أهمية المرحلة الحالية، وضرورة رفع درجات التركيز الفني والبدني، إلى جانب الالتزام بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات البدنية لكل لاعب بما يعزز الجاهزية قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه إسبانيا وديا في قطر في فترة التوقف الدولي بمارس المقبل.

المواجهة ستكون يوم 30 مارس المقبل على استاد أحمد بن علي.

ويتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

