جوميز: الفوز على الأخدود بمثابة 6 نقاط.. وتخوفت من مشاركة الشباب

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 11:03

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

أوضح جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي أن الفوز على الأخدود يعد بمثابة 6 نقاط لأهميتها.

وعاد الفتح مجددا إلى طريق الانتصارات بالفوز على الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين: "مباراة الأخدود كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا، الفوز بها بمثابة 6 نقاط".

وأضاف "إيقاع اللعب كان مرتفعا، لكننا سيطرنا على المباراة بشكل عام".

وتابع "أهدرنا العديد من الفرص الخطيرة وكان بإمكاننا التسجيل أكثر".

وأنهى حديثه قائلا: "تواجد بعض الأسماء في التشكيل الأساسي، ولا أخفي أنني كنت متخوفا من مشاركاتهم، لكنني أثق فيهم، فضلت إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خوفا من تراكم الإصابات والإرهاق".

وعاد فريق البرتغالي جوزيه جوميز مرة أخرى للانتصارات بعد ظل 8 مباريات متتالية دون تحقيق الفوز.

وخسر الفتح 4 مباريات وتعادل مثلهم.

ويعود الفوز الأخير للفتح إلى الجولة 15 عندما انتصر على الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفتح للنقطة 27 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الأخدود عند النقطة العاشرة في المركز الـ 17 أي قبل الأخير.

الفتح الدوري السعودي جوزيه جوميز الأخدود
