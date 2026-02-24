كما كشف في الجول - الزوراء يعلن إنهاء تعاقد عماد النحاس

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 10:43

كتب : محمد جمال

عماد النحاس - الزوراء

أعلن نادي الزوراء العراقي إنهاء التعاقد مع عماد النحاس المدير الفني للفريق بالتراضي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن عقد النحاس جلسة مع إدارة الزوراء لإنهاء العقد بالتراضي.

وعلم FilGoal.com من قبل أن الجلسة ستشهد الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي والتفاوض على الشرط الجزائي.

وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وفقا للتقارير.

وكان عماد النحاس قد نفى تقدمه باستقالته من تدريب الفريق.

وقال النحاس يوم الأحد الماضي لـFilGoal.com: "لم أتقدم باستقالتي من تدريب الزوراء العراقي، فريقي لم يتعرض سوى لخسارة واحدة فقط في بطولة الدوري، فهل من المنطقي أن أقدم استقالتي؟".

وأضاف "ما حدث هو أن هناك دراسة من قبل النادي لرحيلي بسبب ضغوطات جماهيرية على الإدارة وأنا أنتظر قرار الإدارة في النهاية".

وأتم تصريحاته "أشعر بالمفاجأة لما يحدث، فريقي لم يخسر سوى 4 مباريات في كل البطولات وفي المقابل فزت بـ11 مباراة".

وذكرت الوكالة العراقية للأنباء أن عماد النحاس مدرب الزوراء العراقي قدم استقالته عقب الخسارة أمام الكرخ في الدوري العراقي.

وخسر الزوراء بنتيجة 1-3 في الجولة 19 من الدوري العراقي.

وأوضح التقرير أن النحاس أبلغ إدارة ناديه باستقالته بعد الخسارة المخيبة للآمال.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي ستناقش هذه الاستقالة في الساعات المقبلة.

ويحتل الزوراء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 31 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

منذ تولي المهمة في أكتوبر الماضي، قاد النحاس الفريق في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي قبل أيام.

