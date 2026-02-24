مواعيد مباريات الثلاثاء 24 فبراير.. الزمالك وبيراميدز وسيراميكا وأبطال أوروبا

تستكمل مباريات الجولة 19 من الدوري المصري اليوم الثلاثاء 24 فبراير.

ويلعب الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا مباريات جولتهم.

وكذلك تقام مباريات إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بلعب إنتر وأتلتيكو مدريد في أبرز المباريات.

الدوري المصري

زد × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة أون سبورت 1.

غزل المحلة × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 2.

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء.

حرس الحدود × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء.

دوري أبطال أوروبا

إنتر × بودو جليمت.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

أتلتيكو مدريد × كلوب بروج.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

نيوكاسل × كاراباج أجدام.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

باير ليفركوزن × أولمبياكوس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.