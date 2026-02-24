بيدري: لامين يامال تخلى عن تشغيل الموسيقى بسبب رمضان

أوضح بيدري لاعب برشلونة أن لامين يامال زميله في الفريق تخلى عن مسؤولية تشغيل الموسيقى في غرفة الملابس بسبب رمضان.

وقال بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لامين يامال هو المسؤول عن الموسيقى في غرفة الملابس، لكن لا يمكنه فعل ذلك بسبب شهر رمضان".

وأنهى حديثه قائلا: "هانز فليك صارم فيما يتعلق بالمواعيد، لكنني أصل مبكرا جدا، إذا تأخرت 10 دقائق تكون الغرامة 40 ألف يورو".

وكان المدرب الألماني قد كشف في وقت سابق عن وضع خطة خاصة للامين يامال لأنه الصائم الوحيد في الفريق.

وقال فليك خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "شهر رمضان؟ خططتنا واضحة لكل لاعب، نتابع ما يفعلونه، وكيف يمكننا دعمهم ومتى عليهم تناول الطعام أو التدريب، بحسب علمي فأن لامين يامال فقط هو من يصوم".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، ويبتعد عن ريال مدريد الوصيف بفارق نقطة واحدة.

