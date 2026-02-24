بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 01:15

كتب : FilGoal

ماركو باروني

أعلن نادي تورينو إقالة ماركو باروني المدير الفني للفريق لسوء النتائج.

وتولى المدرب الإيطالي تدريب الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

ووجه تورينو الشكر لباروني على مجهوداته رفقة الفريق في الفترة الماضية وتمنى له التوفيق في مسيرته.

وخسر تورينو 5 مباريات في الـ 7 الأخيرة، إذ فاز مرة وتعادل في لقاء.

وكانت الخسارة من جنوى تحت قيادة دانييلي دي روسي بثلاثة أهداف دون رد بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لتتم إقالة باروني.

وعين تورينو مباشرة روبرتو دافيرسا كمدير فني للفريق لنهاية الموسم.

ويحتل تورينو المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة.

ويبتعد تورينو بفارق 3 نقاط عن أقرب مركز للهبوط الذي يحتله ليتشي.

وستكون مباراة دافيرسا الأولى مع تورينو أمام لاتسيو يوم 1 مارس في الجولة 27 من الكالتشيو.

