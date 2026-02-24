قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 01:07

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك - حرس الحدود

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك قائمة فريقه الذي سيلعب ضد زد.

ويلتقي الزمالك مع زد مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة شيكو بانزا بعد الغياب عن المباراة الماضية لأسباب فنية، بينما يغيب كل من محمود حمدي "الونش" وأحمد حمدي ومحمود جهاد.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر خبر في الجول – بعد الإجهاد في السمانة.. محمد إبراهيم جاهز لمباراة الزمالك وزد الزمالك يكشف مدة غياب الونش خبر في الجول – الونش يغيب عن الزمالك أمام زد للإصابة

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد صبحي – المهدي سليمان – محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – عبد الله السعيد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – سيف الجزيري – أيمن أمير عبد العزيز.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة مؤقتا.

الزمالك زد الدوري المصري
نرشح لكم
مدرب سموحة: هدف الأهلي جاء من خطأ متكرر في دفاعنا لعدم وجود صحفيين.. إلغاء مؤتمر توروب بعد مباراة سموحة مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يهزم سموحة بلدغة مروان عثمان الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي
أخر الأخبار
بيدري: لامين يامال تخلى عن تشغيل الموسيقى بسبب رمضان 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مايوركا يعلن إقالة أراساتي 35 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد 50 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي 57 دقيقة | سعودي في الجول
كاريك: سيسكو سجل بطريقة رائعة.. ولامينس لم يرتبك رغم الأجواء الصعبة ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب سموحة: هدف الأهلي جاء من خطأ متكرر في دفاعنا ساعة | الدوري المصري
سيسكو: المباراة كانت متكافئة.. ومن المهم أن أساعد الفريق مهما كانت دقائق مشاركتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية
/articles/523984/قائمة-الزمالك-عودة-شيكو-بانزا-وغياب-الونش-عن-مواجهة-زد