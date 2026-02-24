قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك قائمة فريقه الذي سيلعب ضد زد.

ويلتقي الزمالك مع زد مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة شيكو بانزا بعد الغياب عن المباراة الماضية لأسباب فنية، بينما يغيب كل من محمود حمدي "الونش" وأحمد حمدي ومحمود جهاد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد صبحي – المهدي سليمان – محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – عبد الله السعيد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – سيف الجزيري – أيمن أمير عبد العزيز.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة مؤقتا.