بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 01:00

كتب : FilGoal

القادسية - الاتفاق

فاز القادسية على منافسه الاتفاق بأربعة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري السعودي.

وشارك المصري أحمد حسن "كوكا" في المباراة لمدة 84 دقيقة.

وسجل ناهيتان نانديز وكريستوفر با وخوليان كوينيونيس وجوليان فيجل أهداف القادسية.

وتعد هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دربي الشرقية.

وكانت النتيجة الأكبر في تاريخ الدربي تعود إلى نوفمبر 2010 عندما انتصر الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد.

ولعب الاتفاق بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الله الخطيب في الدقيقة 80 عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وافتتح نانديز أهداف الدربي مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 4 دقائق ضاعف با الفارق بعد تسديدة في المرمى الخالي، عقب عرضية أرضية من نانديز.

ثم أحرز كوينيونيس الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد متابعة لتصدي حارس الاتفاق.

وتمكن فيجل من تسجيل الهدف الرابع بعد دقيقة واحدة فقط بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية للنقطة 53 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 38 في المركز السابع.

