كسر سلسلة عدم الفوز.. الفتح يعود للانتصارات بالتغلب على الأخدود

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 00:16

كتب : FilGoal

سفيان بن دبكة - مراد باتنا - الفتح

عاد الفتح مجددا إلى طريق الانتصارات بالفوز على الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

وسجل مراد باتنا وسفيان بن دبكة ثنائية الفتح، بينما أحرز نايف عسيري هدف الأخدود الوحيد.

وعاد فريق البرتغالي جوزيه جوميز مرة أخرى للانتصارات بعد ظل 8 مباريات متتالية دون تحقيق الفوز.

وخسر الفتح 4 مباريات وتعادل مثلهم.

ويعود الفوز الأخير للفتح إلى الجولة 15 عندما انتصر على الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتح باتنا النتيجة في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وضاعف بن دبكة الفارق في الدقيقة 85 بعد متابعة لتصدي حارس مرمى الأخدود.

وقلص عسيري النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد لمسه للكرة عقب تسديدة قوية من زميله لتسكن الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفتح للنقطة 27 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الأخدود عند النقطة العاشرة في المركز الـ 17 أي قبل الأخير.

الفتح الدوري السعودي جوزيه جوميز الأخدود
