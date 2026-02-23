كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر
الإثنين، 23 فبراير 2026 - 23:54
كتب : FilGoal
فاز فريق الأهلي للكرة الطائرة للسيدات على الصيد بنتيجة 3-0 في دور الـ16 لكأس مصر.
وتغلب الأهلي على الصيد بنتائج الأشواط 25-14، 25-14، و25-10.
وبذلك يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية من كأس مصر.
ويلعب الأهلي في ربع النهائي ضد الفائز من البنك الأهلي ضد وادي دجلة.
كما تأهل الزمالك أيضا إلى دور الثمانية بعد الفوز على الزهور بنتيجة 3-1 ليتأهل أيضا إلى ربع النهائي.
ويلعب الزمالك في ربع النهائي ضد الفائز من أصحاب الجياد ضد سموحة.
ويحمل الزمالك لقب كأس مصر في نسخة عام 2026 الماضية بالفوز في النهائي على الأهلي.
نرشح لكم
الاتحاد المصري للكرة الطائرة يعلن رفض القضاء للطعون المقدمة على الانتخابات كرة طائرة - في آخر مباراة.. مريم متولي تتأهل مع فريقها إلى المرحلة الختامية بالدوري الإيطالي كرة طائرة – الأهلي يهزم سموحة ويواصل تصدر المجموعة الأولى كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة كرة طائرة - الأهلي يواصل مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سبورتنج كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات كرة طائرة – الأهلي يتوج بكأس السوبر للسيدات بالفوز على الزمالك انتهت سوبر الطائرة سيدات – الأهلي 3 (25)-(19) 1 الزمالك.. اللقب للأحمر