فاز فريق الأهلي للكرة الطائرة للسيدات على الصيد بنتيجة 3-0 في دور الـ16 لكأس مصر.

وتغلب الأهلي على الصيد بنتائج الأشواط 25-14، 25-14، و25-10.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية من كأس مصر.

ويلعب الأهلي في ربع النهائي ضد الفائز من البنك الأهلي ضد وادي دجلة.

كما تأهل الزمالك أيضا إلى دور الثمانية بعد الفوز على الزهور بنتيجة 3-1 ليتأهل أيضا إلى ربع النهائي.

ويلعب الزمالك في ربع النهائي ضد الفائز من أصحاب الجياد ضد سموحة.

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر في نسخة عام 2026 الماضية بالفوز في النهائي على الأهلي.

