نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 23:43

كتب : FilGoal

كهرباء الإسماعيلية

بنتيجة لا تفيد الطرفين، تعادل كهرباء الإسماعيلية مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد كلا الفريقين للنقطة 13، ليستمران في المركز الـ 20 والـ 19، بفارق نقطة عن فاركو صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

سجل ثنائية كهرباء الإسماعيلية كل من عمر طارق بالخطأ في مرماه، وجوسيف نجويم، بينما أحرز للجيش كل من أحمد خالد وعمرو طارق.

تقدم كهرباء الإسماعيلية بالهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق عمرو طارق بالخطأ في مرماه.

وتعادل طلائع الجيش بالدقيقة 51 عن طريق أحمد خالد.

وأصلح عمرو طارق خطأئه بالدقيقة 82 ليسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش.

وبالدقيقة 92 تعادل كهرباء الإسماعيلية عن طريق جوزيف نجويم.

وسيلعب طلائع الجيش مباراته المقبلة ضد حرس الحدود يوم السبت 28 فبراير، بينما يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع فاركو يوم الإثنين 2 مارس.

الدوري المصري طلائع الجيش كهرباء الإسماعيلية
