صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يهزم سموحة بلدغة مروان عثمان

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 23:36

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي ضد سموحة

حقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي له في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على سموحة بهدف دون رد في الجولة 19 من المسابقة.

وصعد الأهلي لصدارة الدوري بشكل مؤقت بعد الفوز، ووصل رصيده إلى النقطة 36، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا، ونقطتين عن الزمالك وبيراميدز.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الثامن.

أخبار متعلقة:
الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي

وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق مروان عثمان.

Image

وصف المباراة

تلقى الأهلي ضربة قوية في بداية الشوط الأول بعدما تعرض ياسين مرعي للإصابة.

ليغادر في الدقيقة 15 ويشارك بدلا منه هادي رياض المنضم حديثا للأهلي قادما من بتروجت.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30 عن طريق مروان عثمان.

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري تصدى لها الحارس أحمد ميهوب وتابعها مروان عثمان في الشباك.

في الشوط الثاني بدأ الأهلي بضغط قوي في محاولة لتسجيل الهدف الثاني.

وكاد إمام عاشور أن يسجل بعدما توغل من ناحية اليسار وسدد كرة اصطدمت في الدفاع.

وشارك طاهر محمد بدلا من محمد علي بن رمضان في الدقيقة 66 في أول تبديلات الأهلي.

كما شارك الثلاثي حسين الشحات وكوكا وكامويش بدلا من مروان عطية وبنشرقي ومروان عثمان في الدقيقة 83.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بهدف دون رد.

الأهلي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي الزمالك يكشف مدة غياب الونش الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة انتهت الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. فوز الأحمر
أخر الأخبار
كسر سلسلة عدم الفوز.. الفتح يعود للانتصارات بالتغلب على الأخدود 8 دقيقة | سعودي في الجول
مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر 30 دقيقة | كرة طائرة
الانتصار ما زال غائبا.. الجونة يتعادل مع المقاولون 32 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة 39 دقيقة | الدوري المصري
نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش 40 دقيقة | الدوري المصري
صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يهزم سموحة بلدغة مروان عثمان 47 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523971/صدارة-حمراء-مؤقتة-الأهلي-يهزم-سموحة-بلدغة-مروان-عثمان