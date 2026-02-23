صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يهزم سموحة بلدغة مروان عثمان

حقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي له في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على سموحة بهدف دون رد في الجولة 19 من المسابقة.

وصعد الأهلي لصدارة الدوري بشكل مؤقت بعد الفوز، ووصل رصيده إلى النقطة 36، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا، ونقطتين عن الزمالك وبيراميدز.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الثامن.

وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق مروان عثمان.

وصف المباراة

تلقى الأهلي ضربة قوية في بداية الشوط الأول بعدما تعرض ياسين مرعي للإصابة.

ليغادر في الدقيقة 15 ويشارك بدلا منه هادي رياض المنضم حديثا للأهلي قادما من بتروجت.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30 عن طريق مروان عثمان.

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري تصدى لها الحارس أحمد ميهوب وتابعها مروان عثمان في الشباك.

في الشوط الثاني بدأ الأهلي بضغط قوي في محاولة لتسجيل الهدف الثاني.

وكاد إمام عاشور أن يسجل بعدما توغل من ناحية اليسار وسدد كرة اصطدمت في الدفاع.

وشارك طاهر محمد بدلا من محمد علي بن رمضان في الدقيقة 66 في أول تبديلات الأهلي.

كما شارك الثلاثي حسين الشحات وكوكا وكامويش بدلا من مروان عطية وبنشرقي ومروان عثمان في الدقيقة 83.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بهدف دون رد.

