الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 23:00

كتب : حسام نور الدين

ياسين مرعي مدافع الأهلي ضد سموحة

أوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة ياسين مرعي مدافع الفريق أمام سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة 19 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.

وتعرض ياسين مرعي للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 15 وشارك بدلا منه هادي رياض، في أول ظهور له مع الأحمر.

وكشف جاب الله أن ياسين مرعي شعر بآلام في الحوض والعضلة الضامة واللاعب يخضع لأشعة عقب مباراة سموحة لتحديد مدى إصابته.

ومن ثم سيتم تحديد مدة علاج اللاعب وغيابه عن الملاعب.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد زد يوم السبت المقبل في الجولة 20 من الدوري.

