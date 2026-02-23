مؤتمر سيميوني: مباراة بروج قد تغير الموسم.. والذهاب لم يفاجئني

شدد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على أهمية الثنائي كوكي وأنتوان جريزمان للفريق.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة كلوب بروج غدا الثلاثاء على ملعب أير رياض ميتروبوليتانو في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "ستكون تلك المباراة غير متوقعة، الأمور لا تسير عادة حسب الخطة، سنخوض المباراة بالطريقة التي نعتقد أنها ستكون مؤثرة، نحتاج لجماهيرنا والطاقة التي تعطيها لنا".

وواصل "سورلوث وخوليان ألفاريز متوافقان، لقد لعبا العديد من المباريات معا، وهما متوافقان لمباراة الغد ولأي مباراة".

وأكمل "جريزمان مثل كوكي، لاعب تاريخي ولديه حضور مهم ولن يتخلى عن مركزه حتى نهاية الموسم، إنهما مهمان جدا للفريق سواء لعبا 20 أو 60 أو 90 دقيقة".

وتابع "لا أرى أن كلوب بروج ليس لديه ما يخسره، أرى فريقا يلعب بشكل جيد وشجاع، ومع مدرب يقدم أفضل ما لديه".

واستمر "مباراة بروج ستغير الموسم؟ لا أستطيع التوقف عن التفكير في ذلك، سنلعب المباراة واعتمادا على ما يحدث سأخبركم"

وأضاف "لا أعرف ما إذا كنا متشابهين مع بروج أم لا، أعرف أنهم دائما يلعبون بشكل جيد عندما نواجههم، سواء كان على ملعبنا أو ملعبهم".

وأتم "لم يفاجئني كلوب بروج على الإطلاق، لا أستطيع أن أتخيل وضعا مختلفا غدا، سنجري بعض التعديلات، نحن وهم أيضا بعد أن واجهنا بعضنا في مباراة الذهاب".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب بروج.