الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة

سجل مروان عثمان هدف تقدم الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة 19 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.

ونجح مروان عثمان في تسجيل هدف الأهلي الأول في المباراة في الدقيقة 30، وذلك بمتابعة لتسديدة يوسف بلعمري التي ارتدت من الحارس أحمد ميهوب.

ويعد الهدف هو الثاني لمروان عثمان مع الأهلي منذ انتقاله للأحمر في يناير الماضي.

وكان مروان عثمان سجل هدفه الأول مع الأهلي أمام وادي دجلة.

وانضم مروان عثمان لصفوف الأهلي قداما من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

video:1