الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 22:08

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - هدف مروان عثمان

سجل مروان عثمان هدف تقدم الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة 19 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.

ونجح مروان عثمان في تسجيل هدف الأهلي الأول في المباراة في الدقيقة 30، وذلك بمتابعة لتسديدة يوسف بلعمري التي ارتدت من الحارس أحمد ميهوب.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الونش يغيب عن الزمالك أمام زد للإصابة خبر في الجول – بعد الإجهاد في السمانة.. محمد إبراهيم جاهز لمباراة الزمالك وزد

ويعد الهدف هو الثاني لمروان عثمان مع الأهلي منذ انتقاله للأحمر في يناير الماضي.

وكان مروان عثمان سجل هدفه الأول مع الأهلي أمام وادي دجلة.

وانضم مروان عثمان لصفوف الأهلي قداما من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

الأهلي الدوري المصري مروان عثمان
نرشح لكم
الزمالك يكشف مدة غياب الونش مباشر الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. ضغط أحمر قوي خبر في الجول – بعد الإجهاد في السمانة.. محمد إبراهيم جاهز لمباراة الزمالك وزد خبر في الجول – الونش يغيب عن الزمالك أمام زد للإصابة الزمالك يشكر زد بعد تنازله عن حصته في تذاكر المباراة تشكيل سموحة – عبده يحيى يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يعود لحراسة المرمى في الدوري أمام سموحة زد يتيح للزمالك الحصول على حصته من تذاكر مباراتهما بالدوري
أخر الأخبار
مؤتمر سيميوني: مباراة بروج قد تغير الموسم.. ومباراة الذهاب لم تفاجئني 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف مدة غياب الونش 36 دقيقة | الدوري المصري
الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة 41 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب بودو جليمت: إنتر يشتكي من ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يفعل 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(0) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بوكا جونيورز في مفاوضات مع ديبالا ساعة | ميركاتو
مؤتمر ديماركو: أفضل التتويج بالدوري الإيطالي عن أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. ضغط أحمر قوي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523965/الثاني-مع-الأحمر-مروان-عثمان-يتقدم-لـ-الأهلي-أمام-سموحة