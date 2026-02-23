مؤتمر مدرب بودو جليمت: إنتر يشتكي من ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يفعل

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 22:05

كتب : FilGoal

كيتيل كنوتسن - بودو جليمت

انتقد كيتيل كنوتسن مدرب بودو جليمت منافسه إنتر بسبب الشكوى من أرضية ملعب الفريق النرويجي.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بودو جليمت النرويجي في المباراة التي ستجمعهما في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كنوتسن خلال المؤتر الصحفي: "إنتر يشتكي من أرضية ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يذكر الأمر حتى، لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، علينا فقط التركيز على ما يمكننا التحكم فيه".

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: إنتر ومانشستر يونايتد يراقبان بالدي بعد فقدان مكانه بسبب كانسيلو تقرير: يوفنتوس ينافس إنتر على ضم فيكاريو بعد أخطاء دي جريجوريو مؤتمر ديماركو: أفضل التتويج بالدوري الإيطالي عن أبطال أوروبا مؤتمر كيفو: ملعب بودو جليمت كان غريبا للغاية

وأتم "نحن أيضا لسنا معتادين على أرضية سان سيرو، أحافظ على تركيزي على أمور أخرى، بالنسبة لي ليس من الذكاء الحديث عن سياقات أخرى لا تتعلق بكرة القدم، وما يفعله الآخرون لا يهمني".

وكان كريستيان كيفو مدرب إنتر قد اشتكى خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "ملعب بودو جليمت كان غريبا جدا من حيث التمريرات وتغيير الاتجاهات والقلق من الإصابات، هذا جانب مهم للغاية ولا يجب الاستهانة به، إذا أراد أي شخص الاستهانة لأجل الجدل فليفعل ما يريد".

وكان إنتر قد خسر في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

إنتر بودو جليمت دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
رغم إيقافه.. آس: مشكلة أمنية منتظرة بسبب قرار من بريستياني تقرير: بوكا جونيورز في مفاوضات مع ديبالا مؤتمر ديماركو: أفضل التتويج بالدوري الإيطالي عن أبطال أوروبا مؤتمر كيفو: ملعب بودو جليمت كان غريبا للغاية بيلد: نوير قد يلحق بمواجهة دورتموند ميلان يوضح تفاصيل إصابة لوفتوس تشيك الدامية.. ومدة غيابه "الإبعاد المؤقت ومراجعة الإنذار الثاني".. مجلس كرة القدم يدرس تنفيذ 4 مقترحات جديدة الثامنة على التوالي.. أولمو يحقق رقما شخصيا منذ انضمامه إلى برشلونة
أخر الأخبار
رغم إيقافه.. آس: مشكلة أمنية منتظرة بسبب قرار من بريستياني 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي 21 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سيميوني: مباراة بروج قد تغير الموسم.. والذهاب لم يفاجئني 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف مدة غياب الونش ساعة | الدوري المصري
الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب بودو جليمت: إنتر يشتكي من ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يفعل ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(0) مانشستر يونايتد.. مبومو يهدر بغرابة ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بوكا جونيورز في مفاوضات مع ديبالا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523964/مؤتمر-مدرب-بودو-جليمت-إنتر-يشتكي-من-ملعبنا-مانشستر-سيتي-لم-يفعل