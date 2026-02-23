مؤتمر مدرب بودو جليمت: إنتر يشتكي من ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يفعل

انتقد كيتيل كنوتسن مدرب بودو جليمت منافسه إنتر بسبب الشكوى من أرضية ملعب الفريق النرويجي.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بودو جليمت النرويجي في المباراة التي ستجمعهما في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كنوتسن خلال المؤتر الصحفي: "إنتر يشتكي من أرضية ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يذكر الأمر حتى، لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، علينا فقط التركيز على ما يمكننا التحكم فيه".

وأتم "نحن أيضا لسنا معتادين على أرضية سان سيرو، أحافظ على تركيزي على أمور أخرى، بالنسبة لي ليس من الذكاء الحديث عن سياقات أخرى لا تتعلق بكرة القدم، وما يفعله الآخرون لا يهمني".

وكان كريستيان كيفو مدرب إنتر قد اشتكى خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "ملعب بودو جليمت كان غريبا جدا من حيث التمريرات وتغيير الاتجاهات والقلق من الإصابات، هذا جانب مهم للغاية ولا يجب الاستهانة به، إذا أراد أي شخص الاستهانة لأجل الجدل فليفعل ما يريد".

وكان إنتر قد خسر في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.