تقرير: بوكا جونيورز في مفاوضات مع ديبالا

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 21:43

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

دخل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في مفاضاوت مع باولو ديبالا لاعب روما.

وبحسب ماتيو موريتو الصحفي المختص في الانتقالات، فإن بوكا جونيورز في مفاوضات مع باولو ديبالا لضمه في صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد اللاعب الأرجنتيني بنهاية الموسم الجاري.

وقال ريكي ماسارا المدير الرياضي للجيالوروسي في وقت سابق عبر DAZN: "ديبالا سيكون خسارة كبيرة لأي فريق، لأنه لاعب مميز ويصنع الفارق، من المؤسف تعرضه لهذه الإصابة الجديدة وغير المتوقعة".

وأضاف "كنا سنستفيد كثيرا بوجوده، يمكنني التأكيد أن ذلك ليس له أي تأثير على المفاوضات الخاصة بتجديد عقده".

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق، فإن روما يستهدف تخفيض مجموع رواتب اللاعبين بنسبة 60%، والبداية ستكون من خلال التفاوض على تجديد عقد باولو ديبالا ولورينزو بيليجريني.

وكان كلاوديو رانييري مستشار نادي العاصمة قد قال من قبل: "سيكون من الرائع التوصل لاتفاق مع اللاعبين على تجديد العقود وفقا لما يقدموه في الملعب وما يحتاجه النادي، وإلا سيتم الاستغناء عن اللاعب".

ويحصل بيليجريني على 7 ملايين يورو سنويا، بينما ديبالا يصل راتبه لـ 8.5 مليون يورو.

وخاض ديبالا 22 مباراة مع روما وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين خلال الموسم الجاري.

ومثل ديبالا نادي إنستيتوتو فقط في الأرجنتين.

